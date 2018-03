Innsbruck – Am Sonntag wurde in einem Waldstück am Mentlberg ein Kriegsmittel entdeckt. Noch stehe aber nicht fest, worum genau es sich dabei handelt, heißt es bei der Tiroler Polizei.

Der Entminungsdienst wurde jedenfalls angefordert. Das Waldstück ist derzeit abgesperrt. Mehr dazu in Kürze. (TT.com)