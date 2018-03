Innsbruck – Eine bröckelnde Hausfassade in der Innsbrucker Altstadt beschäftigte am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte. Gegen 13.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil kleinere Brocken einer Hausmauer in der Riesengasse zu Boden fielen. „Verletzt wurde dabei niemand“, berichtet Dominik Metzler von der zuständigen Polizeiinspektion Saggen.

Der Bereich unter der Dachrinne, wo sich die Brocken gelöst hatten, wurde von Feuerwehr und Polizei abgesperrt. Die Baupolizei führte eine Kontrolle am Haus durch und veranlasste die Feuerwehr, die restlichen losen Teile im Bereich der Dachrinne kontrolliert abzubröckeln.

„Nun besteht keine Gefahr mehr“, gibt Metzler Entwarnung. „Es kommt manchmal vor, die Häuser sind in keinem schlechten Zustand, aber vermutlich war das Wasser in der Dachrinne schuld.“ (TT.com)