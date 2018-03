Innsbruck – Mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn fuhr am Sonntagnachmittag ein 45-jähriger Pkw-Lenker im Auftrag der Innsbrucker Bau- und Feuerpolizei auf der Holzhammerstraße in südöstlicher Richtung. Gegen 14 Uhr verringerte er an der Kreuzung zum Innrain die Geschwindigkeit und fuhr trotz roter Ampel und eines wartenden Reisebusses in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit fuhr ein 46-jähriger Lenker bei Grünlicht am Innrain in westliche Richtung und dürfte das Blaulichtfahrzeug übersehen haben.

Das Baupolizei-Auto prallte frontal in die rechte Seite des Fahrezeugs des 46-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde dessen Pkw zweimal im Uhrzeigersinn gedreht und über eine Verkehrsinsel geschleudert. Im Gegenverkehr am Innrain blieb das Auto schließlich stehen.

Bei dem Unfall wurde der fünfjährige Sohn des 46-Jährigen, der im Fond des Fahrzeugs im Kindersitz saß, unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)