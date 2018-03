Innsbruck – Ein Autolenker verlor am Montag in Innsbruck offenbar die Nerven – mit schwerwiegenden Folgen. Gegen 12.40 Uhr überquerte eine Frau gerade den Lahntalweg auf einem Schutzweg, als der 65-Jährige in seinem Wagen herannahte. Der Mann hielt an, kam aber laut Polizei der Fußgängerin sehr nahe. Die 48-Jährige habe sich dadurch genötigt gefühlt. Sie klopfte mit der Hand auf das Auto.

Das schien dem Lenker nicht zu gefallen. Laut Aussendung soll er daraufhin seinen Wagen zurückgesetzt und dann absichtlich die Fußgängerin zu Boden gestoßen haben. Die 48-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie zeigte den Vorfall bei der Polizeiinspektion Seefeld an. Beamte forschten den Lenker aus. Der 65-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)