Ranggen – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagfrüh in Ranggen. Eine 26-Jährige war gegen 7.45 Uhr auf der Ranggener Straße (L336) in Richtung Kematen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Itzlranggen verlor die Einheimische auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw drehte sich laut Polizei mehrmals um die eigene Achse und rutschte über eine zwei Meter hohe Böschung in einen kleinen Bach. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Die Lenkerin verständigte noch im Fahrzeug selbstständig die Polizei. Ein nachkommender Autofahrer half ihr dann heraus. Die 26-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten musste die L336 im Unfallbereich kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. (TT.com)