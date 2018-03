Ein 52-jähriger Skifahrer ist am Dienstag in Matrei in Osttirol schwer gestürzt. Der Kärntner war gegen 13.40 Uhr auf einer schwarzer Piste unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit kam der Mann von der Piste ab und stürzte in den Wald. Der Mann wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in die Klinik in Klagenfurt geflogen. (TT.com)