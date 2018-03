Mils bei Imst – Mit dem Schrecken kam am Donnerstag ein 70-jähriger Autofahrer davon, als sein Wagen auf der Inntalautobahn (A12) Feuer fing. Der Österreicher war von Zams in Richtung Imst unterwegs. Unmittelbar nach dem Milser Tunnel wurde er von einem anderen Auto überholt. Dessen Lenker deutete per Handzeichen an, dass etwas nicht stimmte.

Der 70-Jährige fuhr auf den Beschleunigungsstreifen und hielt an. Dann bemerkte er den Brand im Heck seines Fahrzeugs. Nachfolgende Lenker hielten an und löschten mit mehreren Handfeuerlöschern die Flammen. Die Feuerwehren Zams und Imst erstickten bei ihrem Eintreffen einen weiteren Schwelbrand.

Verletzt wurde niemand. Die A12 war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Osten für eine Stunde gesperrt. Neben der beiden Feuerwehren standen auch fünf Männer der Asfinag, die Polizei und eine Rettung im Einsatz. (TT.com)