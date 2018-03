Kals – Für zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen endete eine Rodelfahrt in Kals am Donnerstag im Spital. Die Deutschen waren am Nachmittag gemeinsam auf einem Schlitten auf der Rodelbahn gefahren. Kurz vor der Gondel-Talstation gerieten sie in einer Linkskurve über die Piste hinaus. Die Mädchen stürzten und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Die 13-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Pistenrettung abtransportiert und anschließend von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die 14-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ebenfalls dorthin gebracht. (TT.com)