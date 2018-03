Reutte, Schwendau – Bei einem Skiunfall im Skigebiet Zillertal und einem im Skigebiet Schattwald (Bezirk Reutte) sind am Samstag vier Personen verletzt worden. In Schwendau im Zillertal kollidierten ein 47-jähriger österreichischer und ein 49-jähriger deutscher Skifahrer. Sie wurden verletzt in das Krankenhaus Schwaz geflogen. In Schattwald stießen ein 70- und ein 61-jähriger Wintersportler zusammen.

Der 70-jährige Deutsche wurde nach der Erstversorgung in das deutsche Krankenhaus Pfronten (Bayern) gebracht, der 61 Jahre alte Mann begab sich selbstständig zum Arzt. Über den Grad der Verletzungen der vier Personen war vorerst nichts bekannt. (APA)