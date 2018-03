Zams – Ein erschöpfter Tourengeher ist am frühen Samstagabend im Gemeindegebiet von Zams per Helikopter geborgen worden. Der 48-jährige Deutsche war bereits am Freitag in Richtung Glanderspitze aufgestiegen und hatte die Nacht in einem Biwak verbracht. Ursprünglich wollte er am Samstag mit dem Gleitschirm ins Tal fliegen, was jedoch aufgrund der schlechten Windverhältnisse nicht möglich war.

Der Deutsche entschloss sich, mit den Skiern in Richtung Zammerberg abzufahren. Dabei geriet er in steiles Waldgelände und musste zu Fuß weitergehen. Schließlich war er so erschöpft, dass er nicht mehr weiter konnte.

Angehörige hatten in der Zwischenzeit bereits die Polizei verständigt, da sie den 48-Jährigen telefonisch nicht erreicht hatten. Ein Rettungsteam brach mit dem Hubschrauber des Innenministeriums zum Suchflug auf und konnte den Mann mittels Tau unverletzt bergen. (TT.com)