Sitten – Ein 55-jähriger österreichischer Tourenskifahrer ist am Samstagmittag bei einem Lawinenunglück am Zackengrat in der Schweiz tödlich verunfallt. Seine drei Begleiter blieben unversehrt, berichtete die Walliser Kantonspolizei am Sonntag.

Der Mann war mit drei Begleitern auf dem Weg zum 3.698 Meter über Meer liegenden Balmhorn. Als sie sich auf dem Zackengrat befanden, habe sich eine Schneeverwehung gelöst und der Mann sei in die Tiefe gestürzt. Der 55-Jährige konnte von der Rettungskolonne in Zusammenarbeit mit der Air-Zermatt nur noch tot in der Region Wänger auf 2.200 Metern geborgen werden. (APA/sda)