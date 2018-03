Tiefenbach – Knapp einer Tragödie entgangen sind am Montag in der Früh zwei Frauen und vier Kinder in Tiefenbach in Fehring in der Steiermark. Ein 35-jähriger Familienvater soll seine 39-jährige Lebensgefährtin, die Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren sowie seine 61-jährige Mutter im Haus der Familie eingesperrt haben. Anschließend soll er Benzin ausgeschüttet und das Gebäude in Brand gesteckt haben. Das berichtet der ORF Steiermark online. Alle sechs konnten sich demnach aus dem brennenden Haus retten – die 61-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die 39-jährige Lebensgefährtin des Verdächtigen alarmierte die Feuerwehr, die den Brand im Wohnzimmer unter schwerem Atemschutz löschen konnte.

Der 35-Jährige ist laut Polizei flüchtig, nach ihm wird derzeit gefahndet. Er soll an einer psychischen Krankheit leiden. (TT.com)