Innsbruck – Am Montag in den frühen Morgenstunden wurden die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Innsbruck aus dem Schlaf gerissen. Im vierten Stock war ein Brand ausgebrochen.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit fünf Fahrzeugen, die Mühlauer Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen an. Mit dem Einsatz von insgesamt 30 Mann konnte der Brand zwar schnell gelöscht werden, jedoch mussten die Florianijünger mehrere Wohnungen im vierten Stock gewaltsam öffnen, um sie Personen zu durchsuchen. Ein Bewohner wurde daraufhin mittels Drehleiter vom Balkon geborgen. Ihn brachte die Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik.

Die Höhe des durch das Feuer entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt – ebensowenig die Brandursache. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange.

Während der Löscharbeiten war die Hallerstraße eine Stunde lang nur schwer passierbar. (TT.com)