Elmen – Glimpflich endete am Dienstag in der Früh ein aufsehenerregender Unfall auf der Lechtalstraße: Ein 29-Jähriger kam kurz vor 9 Uhr mit seinem Kastenwagen auf dem Weg von Stanzach in Richtung Elmen von der nassen Straße ab und geriet in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Straße und wieder retour, kippte um und stürzte über etwa 15 Meter weit die Böschung hinunter, wo es im Lech auf der Seite liegen blieb.

Der 29-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Reutte gebracht. Der Kastenwagen musste von den Feuerwehren Elmen, Häselgehr und einem Abschleppunternehmen aus dem Fluss geborgen werden. (TT.com)