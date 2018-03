Ebbs — Jener 80-jährige Tiroler, der am Dienstagnachmittag in Ebbs bei Baumschnitt-Arbeiten von einer Leiter stürzte, ist am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik verstorben, teilt die Polizei mit.

Wie berichtet war damit beschäftigt, die Äste eines Nussbaumes zu schneiden, als er ausrutschte und aus etwa 3,8 Metern Höhe von seiner Leiter fiel. Er stürzte dabei auf eine Steinmauer und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Zufällig vorbeikommende Sanitäter versorgten den Mann, einen Tag später erlag er jedoch den schweren Verletzungen. (TT.com)