Hainzenberg – Der Motorraum eines Pkw stand am Mittwochmittag in Hainzenberg in Brand. Gegen 12.15 Uhr entdeckte ein Anwohner eines Wohnauses, dass der Motorraum eines vor dem Haus geparkten Pkw brannte. Er eilte mit einem Handfeuerlöscher zu dem Fahrzeug und konnte das Feuer löschen, dennoch brannte der Motorraum zur Gänze aus. Weshalb dieser in Brand geraten war, ist noch unklar. (TT.com)