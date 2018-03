Landeck – Zu einem Brand in einer Wohnung musste die Feuerwehr Landeck am Mittwoch gegen 15 Uhr ausrücken. Im dritten Stock eines Mehrparteienhauses waren gleich mehrere Töpfe auf dem Herd in der Küche in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auch auf den Dunstabzug über und breiteten sich in Richtung Dachstuhl aus.

Der Feuerwehr Landeck gelang es binnen kürzester Zeit, den Brand unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen auf den Dachstuhl zu verhindern.

Die während des Brandausbruches alleine in der Wohnung anwesende 16-jährige Tochter der Wohnungsmieter wurde von der Rettung Landeck mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams gebracht. In der Küche der Wohnung entstand beträchtlicher Sachschaden, die genaue Höhe ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)