Klagenfurt – Ein 54-jähriger Arbeiter aus Rumänien ist am Mittwochnachmittag bei einem Forstunfall in Kärnten ums Leben gekommen. Der Mann wurde bei Schlägerungsarbeiten in Maria Rain im Bezirk Klagenfurt-Land beim Fällen einer Fichte vom Baum erschlagen. Er war laut Polizei während des Unfalles alleine im betreffenden Waldstück und trug einen Schutzhelm.

Die Bergung des Leichnams erfolgte wegen der Gefährlichkeit des Geländes durch die Bergrettung Klagenfurt. (APA)