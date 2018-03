Innsbruck – Am Donnerstagmorgen ist am Innsbrucker Busterminal Marktplatz eine Frau verletzt worden. Die 84-Jährige stieg gegen 8.50 Uhr in einen Bus ein. Als der 29-jährige Fahrer losfuhr, stürzte die Frau rücklings und landete auf dem Boden. Die Frau wurde dabei verletzt – wie schwer ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles, sich zu melden (Tel.: 059133 / 7591-100). (TT.com)