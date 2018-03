Ebbs – Bei seinem Abstieg aus dem Kaisertal in Eichelwang stürzte ein 68-jähriger Wanderer aus Deutschland am Freitagnachmittag etwa 80 bis 100 Meter über steiles Gelände ab und blieb schwer verletzt auf einem Wanderweg liegen. Der Mann wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers via Tau geborgen und auf einem naheliegenden Feld reanimiert. Anschließend wurde der Mann in die Klinik nach Rosenheim geflogen. Dort erlag er noch am selben Abend seinen schweren Kopf- und Brustverletzungen. (TT.com)