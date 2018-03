Astenberg – Bei einem Autounfall in der sogenannten „Kanzelkehre“ auf der Achensee Bundesstraße wurden am Freitagabend ein 33-Jähriger und seine fünf Jahre alte Tochter verletzt. Der Mann war mit seinem Auto bergab in Richtung Wiesing unterwegs, als in der Kurve ein entgegenkommender Lenker (24) auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Wagen des 33-Jährigen zusammenprallte. Der bergab fahrende Pkw überschlug sich daraufhin und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer und seine Tochter dürften zum Glück mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 24-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. (TT.com)