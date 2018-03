Rettenschöss – Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag zu einer Dampfexplosion in Rettenschöss gerufen. Deutsche Urlauber beheizten in einer Ferienhütte einen Kachelofen. Laut Polizei war zu diesem Zeitpunkt der Wasserkreislauf geschlossen, was die Urlauber jedoch nicht wussten. Durch die zunehmende Hitze im Kachelofen entstand im geschlossenen System Wasserdampf, der sich so stark ausdehnte, dass es zu einer Dampfexplosion kam. Dabei wurden laut Polizei Teile eines Heizregisters aus dem Ofen geschleudert.

Die Feuerwehren Niederndorferberg und Rettenschöss rückten jeweils mit zwei Fahrzeugen und circa 20 Mann aus. Die Einsatzlkräfte mussten keine Löscharbeiten durchführen, sondern lediglich einige Glutreste ins Freie bringen. Verletzt wurde niemand. (TT.com)