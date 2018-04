Genf – In der Schweiz sind mehrere Menschen bei einem Lawinenunglück verschüttet und getötet worden. Ein Wanderer, der der Lawine im Kanton Wallis entgangen sei, habe am späten Nachmittag die Rettungskräfte alarmiert, meldete die Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Samstag.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge bei Fiesch im Oberwallis. Schlechtes Wetter behinderte die Suche nach den Verschütteten, bei denen es sich um Skitourengänger handeln soll. Hubschrauber konnten nicht eingesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher der SDA. Am Sonntag meldete die Kantonspolizei schließlich, dass drei Alpinsportler nur noch tot geborgen werden konnten. Zwei Tourenskifahrer seien außerdem verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, heiß es. (APA/AFP)