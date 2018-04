Prägraten – Ein 27-jähriger Tourengeher wurde am Ostersonntag in Osttirol von einer Lawine mitgerissen und verletzt. Der Deutsche ging mit seinem Vater und seinem Bruder nach einer Übernachtung auf der Essener-Rostocker Hütte über den Kammer der Schüsselspitze. Von dort fuhren die drei in Richtung Johannishütte ab.

Auf etwa 2200 Metern Höhe löste sich plötzlich ein Schneebrett und riss den 27-Jährigen mit. Nach etwa 100 Metern kam der Mann auf der Oberfläche der Lawine zum Liegen. Er wurde mit Prellungen am Rücken ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)