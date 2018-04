Kolsass – Ein 80-jähriger Radfahrer ist am frühen Sonntagabend in Kolsass beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Eine 23-jährige Frau bog gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Bundesstraße ein und wollte dort in Richtung Osten fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der auf dem Gehsteig Richtung Westen unterwegs war.

Der 80-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu, Er wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)