Goslar – Ein Zug war schon in unmittelbarer Nähe: Polizisten haben im niedersächsischen Goslar in Deutschland einen betrunkenen, orientierungslosen Mann von den Bahngleisen gezogen und damgleisit ein Unglück verhindert.

Der 63-Jährige stand in einem geschlossenen Bahnübergang, als gerade ein Zug heranrollte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten an den geschlossenen Schranken gewartet und den hilflosen Mann entdeckt.

Sie zogen ihn bei der Rettungsaktion am Sonntag gewaltsam vom Gleisbett. Der 63-Jährige musste seinen Rausch auf der Wache ausschlafen, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dpa)