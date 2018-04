Zell – Vor dem Absturz aus einem Sessellift haben am Ostermontag zwei Jugendliche ihre 14-jährige Schulfreundin in der Zillertalarena in Zell bewahrt. Die Britin rutschte plötzlich unter dem Sicherungsbügel durch und konnte sich an diesem gerade noch festhalten. Ihre Freunde hielten sie ebenfalls. Als der Sessel in die Bergstation einfuhr, stoppte der Liftangestellte den Lift sofort. Die Schülerin prallte jedoch mit den Beinen gegen die Station und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie musste ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden. (TT)