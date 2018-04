Am Dienstag gegen 10.30 Uhr gerieten in Thaur vermutlich durch Funkenflug aus einem Kesselofen in einem Carport gelagerte Obstkisten und Feldabdeckungen aus Fleece in Brand. Das Feuer griff rasch auf das Carport über. Die Feuerwehr Thaur bekämpfte den Brand mit 35 Mann und vier Fahrzeugen. (TT.com)