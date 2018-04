Imst – Ein Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Dienstag gegen 11.20 Uhr beim Kreisverkehr auf der Tiroler Straße (B 171) in Imst. Dort war ein Feuerwehrmann mit einem Hubrettungsfahrzeug mit Drehleiter in Richtung Pitztal unterwegs. Da es sich um eine Einsatzfahrt handelte, hatte der 39-Jährige Lenker das Blaulicht und das Folgetonhorn eingeschalten.

Vor dem Kreisverkehr auf Höhe des Öamtc wechselte er auf die linke Spur und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich ein 40-Jähriger mit einem vierrädrigen Leichtfahrzeug im Kreisverkehr auf der äußeren Spur.

Der Lenker war mit seiner 47-jährigen Freundin unterwegs und dürfte das Einsatzfahrzeug laut Polizei nicht wahrgenommen haben, weshalb er auch nicht stehen blieb. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Feuerwehrfahrzeug rammte das Leichtkraftfahrzeug auf der Beifahrerseite mit der Stoßstange. Dadurch kam dieses ins Schleudern.

Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Der Feuerwehrmann blieb unverletzt. (TT.com)