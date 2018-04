Von Simone Tschol

Ehenbichl – Wenn der rot-weiße „RK2“-Notarzthubschrauber der ARA-Flugrettung von seinem Hangar beim Bezirkskrankenhaus Reutte in Ehenbichl abhebt, ist Eile geboten: Dann ist ein Mensch in Not. Ob verletzter Wintersportler, verunglückter Bergsteiger oder Schlaganfallpatient, innerhalb von wenigen Minuten ist die Besatzung – bestehend aus erfahrenen Piloten, Notärzten, Winchoperator/Notfallsanitätern und Flugrettern in der Luft.

Allein im Vorjahr leisteten die in Ehenbichl stationierten Besatzungen 843 Einsätz­e. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es 789 Einsätze. Die fliegende Intensivstation ist inzwischen unverzichtbar für die Notfallversorgung – vor allem als schneller Notarztzubringer.

Am häufigsten wurden die Flugretter im Vorjahr zu Patienten mit Herzerkrankungen sowie zu Unfallopfern gerufen. Doch auch verunglückte Freizeitsportler wurden laut Einsatzstatistik versorgt und geflogen.

Der RK2 ist mit einer spezielle­n Winde ausgerüstet. 148-mal wurde diese Rettungswinde im Vorjahr eingesetzt, um Verletzte aus unwegsamem Gelände zu bergen. Die Länge des Windenseils kann im Gegensatz zum Fixtau flexibel angepasst werden. Außerdem kann der Patient damit ohne Zwischenlandung direkt an Bord „gewincht“ werden.

Außerdem ist an der Reuttener Station der ARA-Flugrettung ein Notarzt-­einsatzfahrzeug – kurz NEF – stationiert, mit dem bei Notfällen im Reuttener Ortsgebiet die medizinische Besatzung an den Einsatzort gebracht werden kann. Im vergangenen Jahr leistete das NEF-Team 164 Einsätze.