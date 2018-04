Prutz – In einem kuriosen Unfall ermittelt derzeit die Polizei in Ried im Oberinntal. In der Nacht auf Donnerstag wurde nämlich ein 28-jähriger Oberländer bei einem Unfall verletzt – laut seinen Aussagen hat ihn ein unbekannter Autofahrer gestreift. Wie die Polizei mitteilt, war aber auch Alkohol im Spiel.

Es war gegen 3 Uhr Früh als zwei Männer auf der Reschenbundesstraße in Richtung Landeck im Gemeindegebiet von Prutz einen Schuh auf der Fahrbahn liegen sahen. Sie hielten ihr Auto an, um nachzusehen. Dabei bemerkten sie, dass jemand unter der Leitschiene lag und ihnen Handzeichen gab.

Mann verlor Bewusstsein

Sofort eilten sie zu ihm hin und kurz nachdem er ihnen erklärt hatte, dass er von einem Fahrzeug angefahren worden war, verlor er das Bewusstsein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die beiden Männer unter Anweisung der Leitstelle Tirol Erste Hilfe. Der 28-jährige Tiroler musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Die Erhebungen zum Unfallhergang sind im Laufen. Bei einer ersten Untersuchung am Ort des Geschehens fanden die Beamten keine Spuren, die auf einen Zusammenstoß hindeuten könnten. „Auszuschließen ist es aber nicht, es ist schon möglich, dass es eine Streifung gegeben hat. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen“, erklärt ein Beamter der Polizei Ried. Hinweise werden unter Tel. 059133/7147 entgegengenommen. (TT.com)