St. Sigmund im Sellrain – Schwere Verletzungen zog sich am Samstagvormittag ein 56-jähriger Skitourengeher bei einem Unfall am Steintalsattel in St. Sigmund im Sellrain zu. Der Mann rutschte knapp unterhalb des Gipfels in der letzten Spitzkehre aus und stürzte auf der harten Schneeoberfläche etwa 200 Meter talwärts.

Seine Begleiter alarmierten die Einsatzkräfte. Der schwerverletzte Innsbrucker wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)