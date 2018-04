Lüsens, Leutasch, Imst, Neustift — Das sonnige Wetter in Tirol nutzten am Samstag zahlreiche Wintersportler für Ausflüge auf die Berge. Für zwei Tourengeher endete die Abfahrt in der Klinik: Auf der Dreitorspitze in Leutasch wurde ein 36-jähriger Deutscher von einem Schneebrett erfasst und etwa 200 Meter weit mitgerissen. Der Mann wurde teilweise verschüttet und schwer verletzt. Er wurde nach der Bergung in die Innsbrucker Klinik geflogen und musste notoperiert werden.

In Imst geriet eine 52-jährige Deutsche unter eine Lawine, als sie mit Schneeschuhen von der Hanauer Hütte ins Tal unterwegs war. Die Frau wurde zum Teil verschüttet und konnte von ihren drei Begleitern ausgegraben werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Auch auf dem Zuckerhütl im Stubaital löste sich am Samstag eine Lawine. Wie der ORF Tirol online berichtet, hatten zwei Innsbrucker Skitourengeher großes Glück. Sie waren demnach kurz vor dem Lawinenabgang zwischen der Sulzenauhütte und der Sulzenaualm abgefahren, als das Schneebrett hinter ihnen Richtung Tal donnerte.

In Lüsens im Selltraintal konnte nach einem massiven Lawinenabgang im Bereich des Alpengasthofes rasch Entwarnung gegeben werden. Nach einer Sondierung des Hanges stand fest, dass niemand von den Schneemassen erfasst worden war. Zuvor war vermutet worden, dass sich möglicherweise ein Snowboarder in dem Bereich aufgehalten hatte. (TT.com)