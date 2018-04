Kematen – Verhältnismäßig glimpflich ging am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Sellrainer Straße in Kematen aus: Ein 19-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen in die Dorfstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug, die Pkw prallten zusammen. Die 45-jährige Lenkerin des zweiten Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)