Neustift, Pinswang, Reutte – Das schöne Wetter am Sonntag nutzten viele Motorradfahrer für eine Ausfahrt. Dabei kam es in Tirol zu mehreren Unfällen mit Verletzten.

In Neustift im Stubaital fuhr am Nachmittag ein Motorradfahrer (52) auf das Heck eines Pkw auf. Der Biker war auf der Ranalter Landesstraße (L332) hinter dem Wagen unterwegs. Als der 35-jährige Autolenker links abbiegen wollte und daher langsamer wurde, kam es zum Unfall. Der Motorradfahrer dürfte das laut Polizei zu spät bemerkt haben und fuhr auf. Der 52-Jährige sowie die Frau des Pkw-Lenkers wurden verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Biker prallte in Pinswang gegen Straßenschild

Ein 22-jähriger Motorradfahrer war gegen 13.30 Uhr in Pinswang auf der Weisshaus Landesstraße (L396) in Richtung Füssen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Österreicher von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und wurde rund zehn Meter weit in den Straßengraben geschleudert. Der Biker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kempten geflogen.

Auf der Planseelandesstraße (L255) kam es kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Deutscher geriet aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Plansee und Ammerwald mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Vorderrad des Motorrads frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Biker stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Garmisch geflogen. Der Autofahrer aus Slowenien und seine Beifahrerin blieben unverletzt. (TT.com)