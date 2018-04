Fügen – Dramatische Szenen haben sich am Sonntag in einem Hotel in Fügen im Zillertal abgespielt. Eine vierköpfige Familie aus der Schweiz hielt sich gerade im Schwimmbadbereich des Hotels auf, als gegen 17 Uhr der 46-jährige Vater mit den beiden Kindern zu den Duschen ging. Plötzlich stellte er fest, dass seine dreijährige Tochter nicht mehr bei ihm war. Daraufhin eilte er zurück zum Schwimmbadbereich und entdeckte im Pool seine Tochter reglos etwa 30 Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche treiben. In seinem Schock dürfte der Mann auf dem Fliesenboden ausgerutscht und gestürzt sein, wobei er sich vermutlich eine Rückenverletzung zuzog.

Pascal Klauser, ein zufällig anwesender 35-jähriger Kinderarzt ebenfalls aus der Schweiz, reagierte prompt, sprang in das 1,36 Meter tiefe Becken und zog das Kind aus dem Wasser. Gemeinsam mit seiner Frau, einer 29-jährigen Intensivpflegerin, begann er mit der Reanimation. „Als wir an den Unfallort gekommen sind, hat das Kind bereits wieder geweint und ge­schrien“, erzählt Notarzt Matthias Jäger. „Ein gutes Zeichen also.“ Das Kind dürfte nur kurze Zeit unter Wasser gewesen sein und dank des raschen Eingreifens der Retter den Unfall wohl ohne Folgeschäden überstehen. Zur weiteren Beobachtung und um später auftretende Komplikationen ausschließen zu können, wurde das Mädchen dennoch nach Innsbruck in die Klinik gebracht. „Das Schlechteste, was man in so einer Situation als Ersthelfer machen kann, ist, gar nichts zu tun“, sagt Jäger. Dass in diesem Fall aber zufällig zwei Fachleute – übrigens selbst Eltern eines neun Monate alten Kindes – vor Ort waren, sei schon ein besonderes Glück gewesen.

Glücklich und erleichtert über den Ausgang zeigte sich auch die Hotelleitung. „Wir ersuchen aber, die Privatsphäre unserer Gäste zu respektieren“, wollte man den Unfall nicht weiter kommentieren. (np)