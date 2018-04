Linz – Eine 20-Jährige hat am Montag in Linz beim Versuch, eine brennende Fritteuse zu löschen, eine Verpuffung ausgelöst, durch die eine Mauer eingestürzt ist. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen. Die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und von einem Bautechniker als vorerst nicht bewohnbar eingestuft, berichtete die oö. Polizei.

Nachdem die Fritteuse Feuer gefangen hatte, wollte die Linzerin die Flammen mit Wasser bekämpfen und löste so die explosionsartige Verpuffungsreaktion aus. Durch die Druckwelle wurde eine Wand in ihrer Wohnung umgerissen. Andere Teile des Mehrparteienhauses wurden zwar ebenfalls beschädigt, können aber weiter genutzt werden. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. (APA)