Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Sechs Wochen nach einer Hundeattacke in Pradl konnte eine 69-jährige Innsbruckerin das Krankenhaus Hochzirl verlassen: „Mama ist wieder zu Hause, kann mit dem Fuß aber immer noch nicht auftreten“, schildert die Tochter der Wirtin. Die Familie kann allerdings nicht verstehen, dass die Attacke für den Kampfhund bzw. den Besitzer bisher ohne Konsequenzen blieb. „Am Hund sei nichts Auffälliges“, erfuhr die Pradlerin von einer Mitarbeiterin des städtischen Veterinäramtes. Wobei – eine Konsequenz gab es doch: „Der Hund muss an die Leine“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des städtischen Sicherheitsamtes.

Zur Erinnerung: Es war am 24. Februar, als die 69-jährige Wirtin nach eigenen Angaben beim Gassigehen mit ihren drei Yorkshire-Terriern von einem frei laufenden Kampfhund aus der Nachbarschaft attackiert und zu Boden gerissen wurde. Das Opfer vermutet, dass der Angriff eigentlich ihren kleinen Hunden galt. Da die Frau die Terrier aufhob, wurde sie selbst zum Ziel des Angriffs. Der Pitbull riss die 69-Jährige zu Boden und biss sie in den Unterarm. Eine schwere Verletzung und eine zweistündige Operation waren die Konsequenzen. Noch schwerer waren allerdings die Sturzfolgen – die Wirtin brach sich den Schienbeinkopf, lag vier Stunden im Operationssaal, sechs Wochen im Krankenhaus und muss mit einer einjährigen Therapie rechnen. Morgen wollen die Klinik-Ärzte die Pradlerin erneut untersuchen: „Dabei wird entschieden, ob meine Mutter wieder richtig auftreten darf.“ Falls ja, kann die 69-Jährige den Angriff des Kampfhundes endlich der Pradler Polizei schildern. Aufgrund des Spitalsaufenthaltes war die Einvernahme der Frau bisher nicht möglich.

Die Veterinärabteilung des Stadtmagistrats hat die Untersuchung des Vorfalls bereits abgeschlossen. „Die Aussagen der Frau und des Hundebesitzers gehen auseinander“, sagt dazu Rizzoli: „Der Besitzer gibt an, die Frau sei über eine Gehsteigkante gestürzt.“ Die Amtstierärztin hat auch den Kampfhund einem Test unterzogen. „Dabei kam heraus, dass das Tier unauffällig ist“, so der Leiter des Sicherheitsamtes. Die Einstufung des Hundes sei nach einem standardisierten Gefährlichkeitsindex erfolgt. „Das Ergebnis lautet, dass eine Abnahme des Tieres nicht gerechtfertigt ist.“ Allerdings wurde ein Leinenzwang verfügt – „außerhalb seiner vier Wände muss der Besitzer das Tier immer an die Leine nehmen“, präzisiert Rizzoli.

Für die Tochter des Opfers ist die Maßnahme nicht ausreichend: „Der Pitbull ist in der Gegend bekannt dafür, dass er immer wieder kleine Hunde anfällt.“