Schweinfurt – Bei einem Unfall mit einem Hubschrauber ist auf dem Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt in Bayern ist am Montag ein 60-jähriger Flugplatzmitarbeiter getötet worden. Wie Behörden am Dienstag mitteilten, hatte der Transporthubschrauber der Bundeswehr eine Zwischenlandung eingelegt, um zu tanken. Beim Anrollen zur Tankstelle stießen die laufenden Rotorblätter gegen den Tower und Trümmerteile flogen durch die Luft, die den Flugplatzmitarbeiter trafen.

Der schwer verletzte 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Die vierköpfige Hubschrauberbesatzung blieb unverletzt. Neben dem Hubschrauber und dem Tower wurden auch andere Gebäude sowie stehende Flugzeuge durch umherfliegende Trümmerteile zum Teil erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen in die Millionen gehen. Der Flugbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt wurde bis auf weiteres eingestellt, die Schweinfurter Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln. (APA/dpa)