Bergisch Gladbach – Erst fuhr er fast drei Fußgänger an, dann verwechselte er Fahrer- und Beifahrersitz: Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen einem 95 Jahre alten Autofahrer den Führerschein abgenommen. Nach Angaben der Ermittler vom Dienstag war der Mann in Bergisch Gladbach auf dem Weg zum Arzt, als ihm ein Abbiege-Manöver misslang und er geradeaus auf einen Gehweg fuhr. Drei Arbeiter konnten dem Auto gerade noch ausweichen, niemand wurde verletzt.

Der Polizei zufolge setzte sich der Rentner nach der Aufnahme des Vorfalls am Montag auf den Beifahrersitz seines Autos und fragte irritiert, wo denn Pedal und Lenkrad abgeblieben seien. Die Beamten stellten daraufhin seinen Führerschein sicher und brachten ihn nach Hause. Ein Richter muss nun entscheiden, ob der Mann seine Fahrerlaubnis zurückbekommt. (dpa)