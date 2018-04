Mils bei Hall – Zu einem schweren Arbeitsunfall musste die Freiwillige Feuerwehr Mils am Dienstag gegen 19.50 Uhr in eine ortsansässige Firma im Gewerbepark ausrücken: Ein 36-jähriger Arbeiter war bei Arbeiten an einer Teigmaschine mit der Hand zwischen Förderband und Walze geriet. Ein Finger der rechten Hand wurde eingeklemmt.

Die Florianijünger mussten den Arbeiter befreien. Im Anschluss lieferte ihn die Rettung mit einer Fingerquetschung in die Klinik Innsbruck ein. (TT.com)