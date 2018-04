Tokio – Nach einem Erdrutsch in Japan werden mindestens sechs Menschen vermisst. Drei Häuser seien bei dem Erdrutsch am Mittwoch verschüttet worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Unglück ereignete sich demnach in einer bergigen Gegend in der Stadt Nakatsu im Süden Japans. Rettungskräfte suchten nach den Vermissten, Soldaten sollten bei der Suchaktion helfen. (APA/AFP)