St. Johann in Tirol – Ein 43-Jähriger reinigte am Dienstagnachmittag einen Kuhstall auf einem Bauernhof in St. Johann. Dafür musste er auch den etwa drei Meter langen und zwei Meter breiten Holzboden aufklappen. Nachdem der Einheimische die Arbeit beendet hatte, wollte er diesen wieder schließen.

Er löste die Sicherungskette – und unvermittelt fiel der Boden um. Dabei wurde der 43-Jährige mit dem rechten Arm zwischen der Mauer und dem Holzboden eingeklemmt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)