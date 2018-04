Westendorf, Valletta – Einen riesengroßen Schutzengel hatten Montagabend drei junge Westendorfer. Bei einem Busunglück in Malta, bei dem zwei Touristen getötet und weitere 50 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, blieben sie unversehrt.

„Bei der Hinfahrt sind wir noch oben gesessen. Wir haben dann aber Meeresfrüchte gegessen, und die habe ich nicht vertragen, also haben wir uns bei der Rückfahrt unten hingesetzt. Weil die mit den Bussen auch so schnell fahren und die Straße sehr schlecht ist“, schildert der 20-jährige Florian Fuchs, der mit seinen beiden Freunden Maximilian Schermer und Michael Jöbstl seit Sonntag in Malta auf Urlaub ist.

Die Unfall-Szenen waren dramatisch, wie Fuchs schildert. „Plötzlich gab es einen lauten Knall. Wir dachten zuerst, dass der Bus in ein Loch in der Straße gefahren ist, doch plötzlich lief Blut über die Scheiben herunter“, schildert der junge Westendorfer die dramatischen Minuten. Herunterhängende Äste hatten die Gäste am Oberdeck getroffen. Die Situation war dann äußerst chaotisch. „Von oben sind die Menschen nach unten gelaufen und haben geschrien. Wir sind dann aus dem Bus raus. Der Busfahrer ist hinter uns ausgestiegen, der war ganz weiß und ist in Ohmacht gefallen“, erzählt Fuchs weiter. Es sind Momente, die er und seine Freunde nicht mehr so schnell vergessen werden. „Ich hab’ mich zum Bus umgedreht, und dann habe ich schon die Toten gesehen. Ich konnte nicht hinschauen“, sagt der junge Mann, der mit seinen Freunden heute wieder die Heimreise antreten wird. (aha)