Oberhofen – Nach einem schweren Unfall in Oberhofen musste am Mittwochabend eine 15-jährige Mopedfahrerin in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Die Jugendliche war gegen 20.45 Uhr ungebremst in einen Kreuzungsbereich eingefahren und hat dabei die Rechtsregel missachtet. Ein 47-jähriger Autofahrer, der auf der Franz-Mader-Straße in Richtung Süden unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die 15-Jährige.

Das Mädchen wurde dabei über die Motorhaube geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Der Pkw-Lenker und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die 15-Jährige von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)