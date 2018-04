Parndorf – Ein 50-Jähriger aus Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montag an den Folgen seines Drogenkonsums gestorben. Die Polizei bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Kronen Zeitung (Ausgabe Burgenland) wonach sich der Mann in Wasser aufgelöstes Kokain gespritzt und daraufhin einen Atemstillstand erlitten hatte.

Die von der Freundin des Burgenländers alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen. Laut Bericht dürfte der Mann bereits länger mit seiner Drogensucht gekämpft haben. (APA)