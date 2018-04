Zirl – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Zirl. Ein 58-Jähriger war gegen 10 Uhr bei der Baustelle seines Hauses damit beschäftigt, mit einem Lkw-Kran auf das Dach gehobene Paletten am Dach entgegenzunehmen. Nachdem die erste Palette auf das Dach gehoben worden war und der Kran eingefahren wurde, verlor der 58-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht.

Er stürzte laut Polizei vom Dach rund sieben bis acht Meter auf ein betoniertes Garagendach. Der 58-Jährige zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. (TT.com)