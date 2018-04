Wenns – Eine Testfahrt mit einer Motocross-Maschine endete am Donnerstagabend für einen 33-Jährigen im Krankenhaus. Der Einheimische war mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Motorrad auf einer Gemeindestraße in Wenns unterwegs. Er trug einen Helm. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Bike über den linken Fahrbahnrand hinaus. Laut Polizei war die Geschwindigkeit zu hoch.

Die Motocross-Maschine prallte gegen einen Holzzaun. Der 33-Jährige stürzte und zog sich dabei Rückenverletzungen zu. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung ihn in das Krankenhaus Zams. (TT.com)