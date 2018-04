Telfs – Es war am frühen Donnerstagabend, als eine Frau ein Feuer in ihrer Küche in einem Mehrparteienhaus in Telfs bemerkte. Sie hatte laut Polizei Öl auf dem Herd vergessen. Dieses entzündete sich. Die Flammen breiteten sich rund um den Ofen aus.

Die Frau entdeckte den Brand, drehte sofort den Strom ab und löschte mit feuchten Tüchern und Wasser die Flammen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ihre beiden minderjährigen Kinder blieben bei dem Brand unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Telfs gab die Wohnung später wieder frei. (TT.com)