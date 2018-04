Wörgl – Bei einem Arbeitsunfall in Wörgl wurde am Freitagvormittag ein 49-jähriger Tiroler verletzt. Der Mann aus dem Bezirk Kufstein war in einer Fertigungsfirma alleine mit Schweißarbeiten an einem Tank beschäftigt, als es aus unbekannter Ursache zu einer Explosion kam.

Der Tiroler wurde dabei unbestimmten Grades im Gesicht und am rechten Arm verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)